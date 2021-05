Voznik šolskega avtobusa pod vplivom alkohola trčil v nadstrešek postajališča

Ormož, 11. maja - Voznik šolskega avtobusa je v ponedeljek zjutraj pod vplivom alkohola trčil v nadstrešek avtobusnega postajališča v okolici Ormoža. Na avtobusu je bilo takrat med 10 in 15 otrok, v nesreči pa ni bil nihče poškodovan. Voznik je po trčenju nadaljeval vožnjo in opravil prevoz šolskih otrok, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Maribor.