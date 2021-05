TGZS poziva k sprejetju interventnega zakona za turizem

Ljubljana, 11. maja - V Turistično gostinski zbornici Slovenije (TGZS) se veselijo sproščanja poslovanja panoge, prav tako pozdravljajo, da pristojne inštitucije sprejemajo veliko njihovih predlogov. "Zaskrbljeni pa smo, ker še vedno nimamo informacij o sprejetju interventnega zakona za turizem," so zapisali in opozorili, da so odvisni od sprejema takšnega zakona.