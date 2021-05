Razstava o fotoreporterstvu Na drugi strani vstopa v zadnji sklop

Ljubljana, 11. maja - V Galeriji Jakopič so pripravili zadnji sklop razstave Na drugi strani, ki je z interdisciplinarnim pristopom komunikologije, umetnostne zgodovine in fotografske teorije pogledala na sto let slovenskega fotoreporterstva. Do 19. junija bodo na ogled utrinki, dogodki in zanimivosti iz vsakdanjega življenja, ki so najbolj pogoste teme fotoreportaž.