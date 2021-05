V ponedeljek potrdili 491 okužb z novim koronavirusom, umrli trije covidni bolniki

Ljubljana, 11. maja - V Sloveniji so v ponedeljek opravili 3642 testov na okužbo z novim koronavirusom in potrdili 491 okužb. V bolnišnicah zdravijo 477 bolnikov s covidom-19, sedemdnevno povprečje potrjenih okužb na dan pa je padlo na 549. To pomeni, da Slovenije izpolnjuje pogoje za rumeno fazo sproščanja ukrepov. Umrli so trije covidni bolniki.