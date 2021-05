FlixBus bo štirikrat tedensko Ljubljano povezal z Beogradom

Ljubljana, 11. maja - Avtobusni prevoznik FlixBus bo po več kot letu dni ponovno vzpostavil mednarodno avtobusno povezavo med Slovenijo in Srbijo. Od 20. maja bodo avtobusi v omejenem obsegu in ob upoštevanju epidemioloških ukrepov štirikrat tedensko povezali Ljubljano in Beograd, so sporočili iz omenjene družbe.