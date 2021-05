Ledeni možje prinašajo poslabšanje vremena in mokro Zofko

Ljubljana, 11. maja - Z današnjim toplim in sončnim dnevom se lepo vreme vsaj za nekaj časa umika. Kot je to v času ledenih mož pričakovati, bodo nad Slovenijo prišle ohladitve in bolj nestanovitno vreme, v soboto pa sledi še mokra Zofka, z njo pa še nekaj padavin, ki do konca tedna ne bodo redke. Temperature v naslednjih dneh ne bodo presegle 20 stopinj.