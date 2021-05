Evropska zveza potrdila termine moškega rokometnega EP 2022

Ljubljana, 11. maja - Evropska rokometna zveza (EHF) je objavila termine evropskega prvenstva, ki bo od 13. do 30. januarja 2022 na Madžarskem in Slovaškem. Prvenstvo bo uradno odprla tekma skupine B med Madžarsko in Nizozemsko v Budimpešti 13. januarja ob 20.30. Slovenci, ki bodo nastopali v skupini A, bodo prvo tekmo v Debrecenu odigrali že pred tem.