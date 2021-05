Newyorške borze končale v rdečem

New York, 10. maja - Newyorške borze so današnje trgovanje sklenile v rdečem. Vrednost delnic je v ponedeljek namreč padla, še posebej pod pritiskom so bile tehnološke delnice, saj so vlagatelji upoštevali tveganja, da bi se višja inflacija med okrevanjem po pandemiji lahko zavlekla tudi na imena z visoko rastjo, je zapisano na portalu Yahoo Finance.