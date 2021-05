Janša v Atenah predstavil prioritete predsedovanja Svetu EU

Atene, 10. maja - Premier Janez Janša se je danes v Atenah srečal z grškim kolegom Kiriakosom Micotakisom, na ekonomskem forumu pa predstavil prednostna področja slovenskega predsedovanja Svetu EU ter izpostavil odpornost na zdravstvene krize in kibernetske napade ter evropski način življenja in vladavino prava, so sporočili iz njegovega kabineta.