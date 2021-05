V pogajanjih za javni sektor vladna stran podala končni predlog, rok za odgovor sindikatov se izteče v četrtek

Ljubljana, 10. maja - Na pogajanjih o odpravi preostalih varčevalnih ukrepov na področju povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, spremembah izplačilnega dneva za plače in letošnjem regresu za letni dopust je vlada sindikatom javnega sektorja predstavila svoj končni predlog. Sindikati imajo čas za odgovor do četrtka do 13. ure.