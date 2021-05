Kozlovičeva na Eurojustu o digitalizaciji pravosodja

Haag, 10. maja - Ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič je danes v okviru priprav na predsedovanje Slovenije Svetu EU v Haagu obiskala Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) in se sestala z nizozemskima ministroma, pristojnima za področje pravosodja, so sporočili s pravosodnega ministrstva. Govorili so o digitalizaciji pravosodja.