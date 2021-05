Janša v Atenah predstavil prioritete predsedovanja Svetu EU

Atene, 10. maja - Slovenski premier Janez Janša je pred današnjim srečanjem z grškim kolegom Kiriakosom Micotakisom na forumu v Atenah predstavil prednostna področja slovenskega predsedovanja Svetu EU. Izpostavil je odpornost na zdravstvene krize in kibernetske napade ter evropski način življenja in vladavino prava, so sporočili iz njegovega kabineta.