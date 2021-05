Evropske borze neenotno; cene nafte nespremenjene, močnejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 10. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes gibali v različne smeri, a ostali blizu visokih ravni, na katerih so končali minuli teden. Pomembnejših novic danes ni bilo in tudi podjetja so si vzela nekaj premora od objavljanja četrtletnih poročil o poslovanju. Cene nafte se skorajda niso spremenile, tečaj evra pa se je okrepil.