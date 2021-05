Berlinale bo lahko izvedel načrtovano junijsko izdajo na prostem

Berlin, 10. maja - Organizatorji mednarodnega filmskega festivala v Berlinu so danes sporočili, da se je stanje pandemije v nemški prestolnici izboljšalo do te mere, da bodo lahko izvedli načrtovano junijsko izdajo na prostem. Zaradi koronavirusa so enega največjih filmskih festivalov v Evropi prestavili z letošnjega februarja in ga razdelili na dva dela.