Za 37-letnika kazenska ovadba zaradi vloma in tatvin

Celje, 10. maja - Celjski policisti bodo kazensko ovadili 37-letnika, ki je v soboto vlomil v župnišče v Celju, potem pa še v frizerski salon in osebno vozilo. Osumljenega, ki so ga v preteklosti že večkrat obravnavali različnih kaznivih dejanj, kršitev javnega reda in miru ter več cestno-prometnih prekrškov, so policisti prijeli v soboto v Celju.