Ljubljanska borza: V ospredju Krka in Cinkarna

Ljubljana, 10. maja - Borzni posredniki na Ljubljanski borzi so danes sklenili za okoli 726.000 evrov poslov. Najbolj prometne so bile delnice Krke in Cinkarne Celje. Indeks SBI TOP je pridobil 0,14 odstotka. V zelenem so bile danes le delnice Cinkarne, Luke Koper, Petrola in Zavarovalnice Triglav.