Na Novomeškem, Celjskem, Koroškem in Mariborskem obravnavali več kot 90 prehitrih voznikov

Celje/Maribor, 10. maja - Na Novomeškem, Celjskem, Koroškem in Mariborskem so policisti minuli konec tedna obravnavali več kot 90 prehitrih voznikov. V nedeljo so tako pri na avtocesti pri Zalokah zaznali voznika avtomobila srbskih registrskih tablic, ki je vozil kar 260 kilometrov na uro. Ko je voznik, državljan Italije, opazil policiste, je na Obrežju vozilo obrnil.