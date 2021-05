Evropske zaloge zaščitne opreme proti covidu-19 skladišči tudi Slovenija

Ljubljana, 10. maja - Uprava za zaščito in reševanje je v okviru zmogljivosti rescEU, ki denimo zagotavlja zaloge osebne zaščitne opreme, januarja že začela ustrezne aktivnosti. Zaloge v tem okviru so namenjene usklajenemu in učinkovitemu boju proti resnim čezmejnim zdravstvenim grožnjam, v zdajšnjem času zlasti omejevanju širjenja covida-19, so povedali danes.