Prijeli mariborska tatova pnevmatik z avtomobilov višjega razreda

Maribor, 10. maja - Mariborski policisti so od konca januarja do začetka aprila obravnavali kar 11 primerov kraje platišč s pnevmatikami iz osebnih avtomobilov višjega cenovnega razreda. V opravljeni kriminalistični preiskavi so ugotovili, da sta za najmanj 11 tatvin kriva dva osumljenca, zoper katera bodo vložili kazenski ovadbi na mariborsko tožilstvo.