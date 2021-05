Provod bo zaradi poškodbe izpustil euro

Praga, 10. maja - Češki vezist Lukaš Provod bo izpustil nogometno evropsko prvenstvo, ker si je raztrgal križno vez in poškodoval meniskus v kolenu, so danes prek Twitterja sporočili iz praške Slavije. Čehi, ki so se prek kvalifikacij uvrstili na sedmi zaporedni euro, bodo nastopili v skupini D skupaj s Hrvati, Angleži in Škoti.