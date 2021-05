Neandertalci v italijanski jami niso bili kanibali

Rim, 10. maja - Arheologi so med izkopavanji južno od Rima odkrili ostanke devetih neandertalcev ter kosti hijen, slonov in nosorogov. Lobanja neandertalca, ki so jo že leta 1939 našli v jami, je porodila sedaj ovrženo idejo, da so se neandertalci posluževali obrednega kanibalizma. Najdbe na isti lokaciji pa kažejo, da so jih požrle kamenodobne hijene.