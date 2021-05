Mrakova in Macarolova v Tokio z novo jadrnico

Koper, 10. maja - Na koprskem potniškem terminalu sta se danes predstavili slovenski olimpijski jadralni posadki Tina Mrak-Veronika Macarol in Žan Luka Zelko. Mrakova in Macarolova sta po slabšem nastopu na EP na Portugalskem vendarle zadovoljni z novo jadrnico, ki sta jo tam uporabljali in bo tudi odšla v Tokio. Zelko je medtem podaljšal priprave na Portugalskem.