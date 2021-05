V Kranju odprli Center trajnostne mobilnosti

Kranj, 10. maja - Kranjski župan Matjaž Rakovec je danes na Planini v Kranju odprl Center trajnostne mobilnosti. Obiskovalci centra bodo lahko v njem dobili informacije o možnostih potovanj na trajnostni način, center pa bo ponujal tudi storitve, kot so vpis v kranjski in gorenjski sistem izposoje koles, možni pa bosta tudi hramba koles in njihovo popravilo.