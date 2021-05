Svojci pogrešajo 31-letnega Uroša Roštana

Ljubljana, 10. maja - Svojci so v nedeljo obvestili policijsko postajo Grosuplje, da pogrešajo 31-letnega Uroša Roštana. Visok je okoli 170 centimetrov, močnejše postave, kratkih temnejših, rahlo osivelih las. Oblečen je bil v črne hlače do kolen, belo majico, obut v črne čevlje, nosil je temen nahrbtnik in kolesarsko čelado, so sporočili z Policijske uprave Ljubljana.