Nadomestni Tradicionalni slovenski zajtrk bo 11. junija

Ljubljana, 10. maja - Ker je vzgojno-izobraževalni proces lani tretji petek v novembru zaradi epidemije potekal na daljavo in ustanove niso mogle izvesti Tradicionalnega slovenska zajtrka, so za nadomestni dan določili petek, 11. junija. Otroci v šolah in vrtcih bodo ta dan za zajtrk jedli kruh, maslo, med, mleko ter sveže ali suho sadje.