Zdravniška zbornica ob izdaji smernic za uporabo zaslonov za načelo manj je bolje

Ljubljana, 10. maja - Zdravniška zbornica je danes predstavila smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih. Digitalne naprave so koristen pripomoček, vendar so z njimi povezane določene pasti in nevarnosti, zato morajo starši razmisliti, kdaj otroka spoznati s tem svetom, so opozorili. Pri tem po besedah zbornice velja načelo manj je bolje.