NIJZ doslej prejel prijave 95 primerov mišje mrzlice

Ljubljana/Nova Gorica, 10. maja - Število prijavljenih primerov mišje mrzlice še naprej narašča. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je do danes prejel 95 prijav mišje mrzlice, od tega največ, to je 56, pri osebah s stalnim prebivališčem v ljubljanski zdravstveni regiji. Iz družbe Slovenski državni gozdovi so sporočili, da je zbolelo nekaj gozdnih delavcev.