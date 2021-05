Gostinci še zadržani do sprejemanja gostov v notranjosti lokalov

Žalec/Koper/Izola, 10. maja - Čeprav lahko v skladu z novim vladnim odlokom v gostinskih lokalih od danes gostom po vsej državi strežejo tudi v notranjih prostorih, so številni gostinci do tega še zadržani. Pogoji so namreč precej strogi. Večinoma so sicer zadovoljni z nadaljnjim rahljanjem ukrepov.