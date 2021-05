21 tujim policistom v Sloveniji se bodo prihodnji mesec pridružili še policisti drugih držav

Novo mesto, 10. maja - Slovenskim policistom se je danes pri varovanju meje s Hrvaško pridružilo 21 kolegov iz Estonije, Litve in Poljske. Na novomeški policijski upravi sta jih pozdravila notranji minister Aleš Hojs in generalni direktor policije Anton Olaj ter jim zaželela dobro in varno delo. Napovedala sta, da jim bodo kmalu sledili še policisti iz drugih držav.