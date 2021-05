Evropski vlagatelji previdno v nov trgovalni teden

London/Frankfurt/Pariz, 10. maja - Pomembnejše evropske borze so nov trgovalni teden začele neenotno, osrednji indeksi se uvodoma gibljejo okoli izhodiščnih vrednosti. Vlagatelji so po poročanju tujih tiskovnih agencij danes previdni, potem ko so se minuli teden tečaji delnic v povprečju zvišali.