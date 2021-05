Pekrski dogodki pred 30 leti odločen korak na slovenski poti v samostojnost

pripravila Andreja Seršen Dobaj

Maribor, 14. maja - Prihodnji teden bo minilo 30 let od pekrskih dogodkov. Dogajanje 23. maja 1991, ko je Jugoslovanska ljudska armada (JLA) obkolila učni center teritorialne obrambe v Pekrah, Mariborčani pa so zasedli ulice, je pokazalo, da Slovenci ne bodo popuščali na poti do samostojnosti. Obletnico bodo v Mariboru obeležili brez načrtovanega mimohoda vojske.