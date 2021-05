Iz dvorane SNG Maribor Vesele harmonije razstavljenega orkestra

Maribor, 10. maja - Iz Velike dvorane Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor bo danes mogoče spremljati prenos koncerta Simfoničnega orkestra SNG Maribor pod taktirko Simona Robinsona. Poimenovali so ga Vesele harmonije razstavljenega orkestra, na programu pa so med drugim skladbe Wolfganga Amadeusa Mozarta, Richarda Straussa in Lojzeta Krajnčana.