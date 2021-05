Chicago, 10. maja - Hokejisti Calgary Flames so se z zmago nad Ottawa Senators s 6:1 v severnoameriški ligi NHL izognili predčasnemu koncu sezone. V Chicagu pa je Alex DeBrincat dosegel svoj 30. in 31. zadetek v sezoni in pomagal Chicago Blackhawks do zmage s 4:2 nad Dallas Stars.