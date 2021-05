Dončićev Dallas vse bližje neposredni uvrstitvi v končnico

Cleveland, 10. maja - Košarkarji Dallas Mavericks, za katere igra tudi slovenski zvezdnik Luka Dončić, so dosegli 40. zmago v sezoni severnoameriške lige NBA. Premagali so Cleveland Cavaliers v gosteh s 124:97 in so vse bližje neposredni uvrstitvi v končnico. Dončić je bil po sodniškem pregledu posnetka zaradi neprimernega udarca izključen v tretji četrtini.