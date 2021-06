40 dni do OI - Baseball, nogomet, sumo, golf, tenis

Ljubljana, 13. junija - Najbolj priljubljeni športi na Japonskem so baseball, nogomet, sumo, golf in tenis. Hkrati je Japonska zibelka še mnogih drugih veščin in športov.

Baseball

Baseball je na Japonsko prinesel Američan Horace Wilson v drugi polovici 19. stoletja. Kot profesor na univerzi v Tokiu je študentom razdelil nekaj žogic ter kijev in igro hitro razširil po državi. Na Japonskem je dvanajst profesionalnih ekip, ki se od marca do konca jeseni v dveh skupinah merijo za naslov prvaka. Poslastica za ljubitelje baseballa na Japonskem je končnica univerzitetne lige, ki vsako sezono poteka na stadioni Koshien v bližini Kobeja.

Nogomet

Podobno kot drugod po svetu tudi na Japonskem nogomet privablja mnoštvo ljubiteljev. Državna reprezentanca je znana kot Samurai Blue, državno prvenstvo, The J. League, pa poteka od marca do decembra. Najboljše tri ekipe se uvrstijo na azijsko prvenstvo.

Sumo

Sumo je na Japonskem eden najbolj popularnih športov, čeprav je gledanost v zadnjih letih predvsem med mlajšo populacijo strmo padla. Za tuje turiste je še vedno eden najbolj atraktivnih športov. V osnovi je bil sumo pred 1500 leti ritual za napovedovanje letin pridelkov. Kasneje se je razvil v obred za plemstvo in aristokracijo na cesarskem dvoru, šport pa je postal v obdobju Edo v 17. stoletju.

Golf

Golf je na Japonskem eden najbolj priljubljenih športov za vse generacije in družbene sloje. Z zmago Hidekija Matsuyame na mastersu v Augusti 2021 je dobil še dodatni zagon.

Tenis

Na Japonsko je prišel ob koncu 19. stoletja in prav v tenisu je Japonska osvojila prvo medaljo na olimpijskih igrah 1920. Naomi Osaka, štirikratna zmagovalka grand slamov in nekdanja številka ena svetovnega tenisa, sodi med največje športne ikone na Japonskem.

Hakone Ekiden

Ekiden je tradicionalen japonski šport, star približno 100 let. Podoben je maratonu, vendar ni individualna disciplina, temveč ekipna. Vsak tekmovalec mora glede na pravila preteči od 5 do 20 kilometrov. Najbolj popularen tek Ekiden poteka vsako leto 2. in 3. januarja. Enaindvajset univerz se prvi dan meri na 107,5 kilometrov dolgi progi od Tokia do Kanagawa, drugi dan pa sledi pot nazaj do glavnega mesta. Tek prenaša večina televizijskih postaj.

Namizni tenis

Čeprav namizni tenis velja za šport Kitajcev, sodi Japonska med svetovne velesile. Začetnik ping-ponga, Tsuboi Gendo, je opremo prinesel iz Velike Britanije. Na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru je Japonska osvojila eno srebro in dva brona ter zaostala le za Kitajsko.

Ragbi

Ragbi je na Japonskem razcvet doživel 2015, ko je reprezentanca, znana tudi kot Cherry Blossoms, premagala dvakratne svetovne prvake iz Južnoafriške republike. 2019 so se 'japonske češnje' na domačem svetovnem prvenstvu uvrstile v četrtfinale.

Puroresu

Puroresu je okrajšava za japonsko besedo kombinacija borilnih veščin, ki je postala popularna v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Zasluge gredo ustanovitelju Rikidozanu, japonsko-korejskemu sumo borcu, ki je s puroresu Japonski dal prvi športni zagon po drugi svetovni vojni. Za razliko od ameriškega 'wrestlinga' je puroresu manj usmerjen v posameznike in bolj v njihove borilne veščine.

Košarka

Košarka je še eden od športov, ki je v deželi relativno nizkih ljudi, doživel velik razcvet predvsem po zaslugi ameriške lige NBA. Yuta Tabuse in Takuya Kawamura sta z nekaj minutami oziroma odigranimi tekmami v ligi NBA povzročila pravo histerijo med japonskimi najstniki. Dodatni zagon je prinesla serija stripov Slam Dunk.

Borilne veščine

Tradicionalne borilne veščine na Japonskem so aikido, judo, kendo in karate. Judo je skočil na prvo mesto, ko je leta 1964 postal olimpijski šport.

Plavanje

Plavanje je eno najbolj priljubljenih športov za širše množice na Japonskem. V šolah je obvezni predmet, saj krepi fizično odpornost in strah do vode. Čeprav Japonci po fizičnih danostih zaostajajo za ostalimi narodi, imajo na olimpijskih igrah venomer enega ali več svojih adutov.

Judo

Judo je 1882 Kano Jigoro razvil kot sposobnost za razvoj fizičnega in mentalnega stanja človeka. Poudaril je kombinacijo tehničnega znanja in moči. Nizozemec Anton Geesink je bil prvi nejaponski judoist, ki je osvojil zlato medaljo na svetovnem prvenstvu. Po 1961 je judo postal svetovni šport.