Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 5.)

Ljubljana, 9. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o stanju epidemije covida-19 v Sloveniji. Poročale so tudi o zaprtem mejnem prehodu na hrvaško-slovenski meji in o letalu, namenjenem na Madeiro, ki se je moralo zaradi trka s ptico vrniti na letališče Jožeta Pučnika v Ljubljani.