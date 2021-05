Zverev do četrtega naslova na mastersih

Madrid, 9. maja - Nemški teniški igralec Alexander Zverev je zmagovalec turnirja ATP v Madridu z nagradnim skladom 3,22 milijona evrov. V finalu je po dveh urah in 42 minutah s 6:7 (8), 6:4, 6:3 ugnal Italijana Mattea Berrettinija in se podpisal pod četrto zmago na turnirjih serije masters. Skupno je bil to njegov 15. naslov na najvišji ravni v 24 finalnih nastopih.