Spodrsljaj Frankfurta v boju za ligo prvakov, Köln v vse večjih težavah

Berlin, 9. maja - Nogometaši v Nemčiji danes dokončujejo 32. krog prvenstva. Potem ko je Bayern v soboto dokončno prišel do novega naslova prvaka, je bila danes najbolj zanimiva tekma v Frankfurtu, kjer pa so domači igrali le 1:1 z Mainzem in si močno otežili boj za ligo prvakov. V obračunu z dna lestvice pa je Köln po visokem porazu z 1:4 ostal predzadnji.