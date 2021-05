V Veliki Britaniji precepljena tretjina odraslih

London, 9. maja - V Veliki Britaniji so danes dosegli pomemben mejnik v kampanji cepljenja proti covidu-19. Kot so sporočile tamkajšnje zdravstvene oblasti, so z obema odmerkoma cepili že tretjino vseh odraslih, skupaj okoli 17,7 milijona ljudi. Z enim odmerkom pa je bilo doslej cepljenih 35,4 milijona prebivalcev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.