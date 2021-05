Simoniti: Turistični ekosistem pomemben steber gospodarskega okrevanja

Ljubljana, 9. maja - Turistični ekosistem bo po oceni ministra za kulturo Vaska Simonitija eden pomembnih stebrov gospodarskega okrevanja v Evropi. Kot je poudaril na seminarju o kulturnem turizmu po pandemiji, so novi in inovativni modeli vzdržnega in trajnostno zasnovanega turizma vrednostno in ekonomsko povezani s sektorjem kulture in ustvarjalnimi industrijami.