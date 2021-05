Indijska različica virusa bolj nalezljiva, spet več kot 4000 smrti

New Delhi, 9. maja - V Indiji, kjer se spopadajo z enim najhujših obsegov epidemije covida-19 na svetu, so v zadnjih 24 urah zabeležili 403.738 novih primerov okužb z novim koronavirusom in 4092 smrti zaradi te bolezni, je danes sporočila vlada. Po navedbah vodilne strokovnjakinje WHO je indijska različica virusa bolj nalezljiva.