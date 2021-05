Križman in Janković za ohranjanje vrednot partizanstva in proti potvarjanju zgodovine

Ljubljana, 9. maja - Predsednik ZZB NOB Marijan Križman in ljubljanski župan Zoran Janković sta se ob današnjem dnevu zmage vnovič zavzela za ohranjanje vrednot partizanstva in proti poskusom potvarjanja zgodovine. "Narod, ki ne spoštuje svoje zgodovine, nima prihodnosti," je dejal Janković. Kritična sta bila do aktualne vlade.