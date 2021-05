Do konca sezone bo trener rokometašev Celja Luka Žvižej

Celje, 9. maja - Rokometni klub Celje Pivovarna Laško in Tomaž Ocvirk sta danes sporazumno prekinila sodelovanje na mestu članskega trenerja, ki se je začelo septembra 2018, so sporočili Celjani. Do konca sezone bo ekipo vodil nekdanji rokometaš Luka Žvižej, dosedanji trener mladincev Celja, v prejšnji sezoni pa enega izmed pomočnikov Tomaža Ocvirka.