Maribor, 9. maja - Na območju Maribora je neznani storilec ponoči vlomil v stanovanjsko hišo in iz nje odtujil gotovino in zlatnino. Po podatkih policije je s tem lastnika oškodoval za okoli 42.000 evrov. Policisti še zbirajo obvestila, zadevo pa bodo predali pristojnemu tožilstvu v Mariboru, so sporočili s Policijske uprave Maribor.