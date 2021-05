V spopadih v Jeruzalemu drugo noč zapored več poškodovanih

Jeruzalem, 9. maja - V Jeruzalemu so se že drugo noč zapored nadaljevali spopadi med Palestinci in izraelskimi varnostnimi silami. Pri tem je bilo poškodovanih okoli 90 Palestincev, od tega so jih 16 odpeljali v bolnišnico, poroča izraelski radio, ki se sklicuje na palestinske zdravstvene delavce.