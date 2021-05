V Španiji ukinili izredne razmere zaradi epidemije

Madrid, 9. maja - V Španiji so danes po več kot šestih mesecih ukinili izredne razmere, ki so jih oblasti uvedle zaradi epidemije covida-19. Prebivalci so ob sproščanju omejitev zadovoljni, regionalne oblasti, pristojne za zdravstvo, pa opozarjajo, da so ostale brez pomembnega orodja za boj z epidemijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.