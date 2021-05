Westbrook prišel do 181. trojnega dvojčka

Indianapolis, 9. maja - Onstran Atlantika je zelo pestro dogajanje v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Košarkar Washington Wizards Russell Westbrook je svojemu moštvu do zmage po podaljšku s 133:132 nad Indiana Pacers v Indianapolisu pomagal s 33 točkami, 19 skoki in 15 podajami. Westbrook je prišel do kariernega 181. trojnega dvojčka.