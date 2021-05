Triglav in Calcit Kamnik povedla z 1:0 v polfinalu DP v vaterpolu

Ljubljana, 8. maja - Vaterpolisti Triglava in Kamnika so se veselili uvodnih zmag v polfinalu državnega prvenstva. Kranjčani so z 19:6 premagali Koper 1958, Kamničani pa so bili boljši od Ljubljane Slovana z 11:9. Drugi tekmi bosta naslednji konec tedna, morebitni tretji pa v sredo, 19. maja.