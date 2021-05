Savšek ali Božič, Kozorogova ali Hočevarjeva?

Aosta, 9. maja - V Ivrei se bo danes končalo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Že do zdaj je bilo za Slovenijo zelo uspešno, bero treh kolajn pa bodo poskušali oplemenititi še kanuisti in kanuistke. Realno to bolj velja za moške, Benjamin Savšek in Luka Božič sta vedno kandidata za visoka mesta, manj možnosti imata Alja Kozorog in Eva Alina Hočevar.