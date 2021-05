Barcelona in Atletico Madrid sta se razšla brez zadetkov

Barcelona, 8. maja - Prvi veliki derbi 35. kroga španskega prvenstva med Barcelono in Atleticom iz Madrida se je končal brez zmagovalca in zadetkov. Jan Oblak in soigralci tako tri kroge pred koncem LaLige ostajajo na vrhu razpredelnice. V nedeljo ob 21. uri se bosta pomerila še tretji Real Madrid in četrtouvrščena Sevilla.